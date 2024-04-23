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Бійці 63 бригади показали новітню тактику знищення окупантів — відео

23 квітня 2024 10:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці 63 бригади показали новітню тактику знищення окупантів — відео
Удари по позиціях росіян. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Український дрон під керуванням бійців 63 окремої механізованої бригади атакував позиції російських окупантів. Влучний удар безпілотників зруйнував частину укріплень, які використовували росіяни. 

Про це повідомила пресслужба 63 бригади та показали відповідне відео. 

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"Цей дрон народжений повзати і не може літати. Але це не заважає йому ефектно підривати русню — чергове ноу-хау від 23 окремого стрілецького батальйону у складі 63 бригади", — йдеться у повідомленні. 

На відео показано, як росіяни пересуваються в окопах між бліндажами. У цей час український колісний безпілотник під'їжджає до російських позицій, зупиняється над укриттям для піхоти і вибухає. Це призводить до руйнації частини укріплень, які використовували росіяни.

"Розвиваємося, рухаємось вперед, нищимо ворога всіма можливими способами!" — наголосили бійці.

Нагадаємо, нещодавно українські військові знову продемонстрували свою ефективність у боротьбі з технікою противника. Так, за допомогою FPV-дрона успішно знищили російську роботизовану установку.

Також ми писали, що військові Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. Також вони ліквідували живу силу ворога на південному напрямку.

військові
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втрати окупантів

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