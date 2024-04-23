Бойцы 63 бригады показали новейшую тактику уничтожения оккупантов — видео

Удары по позициям россиян. Фото: скриншот с видео

Украинский дрон под управлением бойцов 63-й отдельной механизированной бригады атаковал позиции российских оккупантов. Меткий удар беспилотников разрушил часть укреплений, которые использовали россияне.

Об этом сообщила пресс-служба 63 бригады и показали соответствующее видео.

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"Этот дрон рожден ползать и не может летать. Но это не мешает ему эффектно взрывать русню — очередное ноу-хау от 23 отдельного стрелкового батальона в составе 63 бригады", — говорится в сообщении.

На видео показано, как россияне передвигаются в окопах между блиндажами. В настоящее время украинский колесный беспилотник подъезжает к российским позициям, останавливается над укрытием для пехоты и взрывается. Это приводит к разрушению части укреплений, используемых русскими.

"Развиваемся, двигаемся вперед, уничтожаем врага всеми возможными способами!" — подчеркнули бойцы.

Напомним, недавно украинские военные снова продемонстрировали свою эффективность в борьбе с техникой противника. Так, с помощью FPV-дрона успешно уничтожили российскую роботизированную установку.

Также мы писали, что военные силы специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу врага на южном направлении.