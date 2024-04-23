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Бойцы 63 бригады показали новейшую тактику уничтожения оккупантов — видео

23 апреля 2024 10:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы 63 бригады показали новейшую тактику уничтожения оккупантов — видео
Удары по позициям россиян. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинский дрон под управлением бойцов 63-й отдельной механизированной бригады атаковал позиции российских оккупантов. Меткий удар беспилотников разрушил часть укреплений, которые использовали россияне.

Об этом сообщила пресс-служба 63 бригады и показали соответствующее видео.

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"Этот дрон рожден ползать и не может летать. Но это не мешает ему эффектно взрывать русню — очередное ноу-хау от 23 отдельного стрелкового батальона в составе 63 бригады", — говорится в сообщении.

На видео показано, как россияне передвигаются в окопах между блиндажами. В настоящее время украинский колесный беспилотник подъезжает к российским позициям, останавливается над укрытием для пехоты и взрывается. Это приводит к разрушению части укреплений, используемых русскими.

"Развиваемся, двигаемся вперед, уничтожаем врага всеми возможными способами!" — подчеркнули бойцы.

Напомним, недавно украинские военные снова продемонстрировали свою эффективность в борьбе с техникой противника. Так, с помощью FPV-дрона успешно уничтожили российскую роботизированную установку.

Также мы писали, что военные силы специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу врага на южном направлении.

военные
оккупанты
дроны
война в Украине
фронт
потери оккупантов

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