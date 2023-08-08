Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бойцы 72 бригады эффектно уничтожили российскую БМП: видео arrow

Бойцы 72 бригады эффектно уничтожили российскую БМП: видео

8 августа 2023 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы 72 бригады эффектно уничтожили российскую БМП: видео
Уничтожена русская БМП. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады эффектно уничтожили российскую БМП. Это произошло на том самом месте, где неделю назад украинские защитники сожгли вражеский танк Т-80.

Соответствующее видео опубликовал полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Читайте также:

Эффектное уничтожение российской БМП

"72 ОМБр уничтожает российскую БМП на том же месте, где неделю назад сожгли Т-80", — говорится в сообщении Штефана.

Что известно о БМП

БМП — боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава в передний край, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. Есть несколько видов БМП.

БМП
БМП Т-15 на параде в Москве Фото: Reuters

Известно, что в июле 2022 года во время боев на Изюмском направлении бойцы Вооруженных Сил Украины приняли в качестве трофея БМП-3 армии РФ. По состоянию на 27 июня 2023 года российские войска потеряли по меньшей мере 270 единиц БМП-3.

Напомним, за последнюю неделю ВСУ активизировали контрнаступательные действия на юге. В то время россияне, имеющие проблемы с логистикой и вооружением, начали отступать.

Также мы писали, что Сырский показал блестящую работу минометчиков ВСУ, они уничтожили "нору" оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз