Бойцы 72 бригады эффектно уничтожили российскую БМП: видео

Уничтожена русская БМП. Фото: скриншот с видео

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады эффектно уничтожили российскую БМП. Это произошло на том самом месте, где неделю назад украинские защитники сожгли вражеский танк Т-80.

Соответствующее видео опубликовал полковник ВСУ Анатолий Штефан.

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Эффектное уничтожение российской БМП

"72 ОМБр уничтожает российскую БМП на том же месте, где неделю назад сожгли Т-80", — говорится в сообщении Штефана.

Что известно о БМП

БМП — боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава в передний край, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. Есть несколько видов БМП.

БМП Т-15 на параде в Москве Фото: Reuters

Известно, что в июле 2022 года во время боев на Изюмском направлении бойцы Вооруженных Сил Украины приняли в качестве трофея БМП-3 армии РФ. По состоянию на 27 июня 2023 года российские войска потеряли по меньшей мере 270 единиц БМП-3.

Напомним, за последнюю неделю ВСУ активизировали контрнаступательные действия на юге. В то время россияне, имеющие проблемы с логистикой и вооружением, начали отступать.

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