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Бойцы 79 бригады эффектно уничтожили оккупантов из дронов — видео

26 апреля 2024 07:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы 79 бригады эффектно уничтожили оккупантов из дронов — видео
Уничтожение российских оккупантов. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады не оставляют врагам никакого шанса на существование. Так, в районе Новомихайловки наши защитники ликвидировали россиян с помощью сбросов с дронов.

Об этом сообщила пресс-служба 79 бригады в четверг, 25 апреля, и показала соответствующее видео.

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Как бойцы 79 бригады уничтожают россиян

Операторы ударных БпЛА 79 Таврической ОГШБр не оставляют никакого шанса врагу на существование. Так, с помощью сбросов они эффектно и прицельно уничтожают врага на наших территориях.

"Последние секунды жизни оккупантов перед сбросами из БпЛА в районе Новомихайловки выглядят так. Прогоним орду с наших земель! ДШВ — всегда первые! Слава Украине!" — говорится в описании под видео.

Напомним, недавно 5-я отдельная штурмовая бригада показала эффектные кадры уничтожения бронетехники РФ на Бахмутском направлении.

Кроме того, военные ССО уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1". Он был обезврежен до того, как успел запустить ракеты.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал результаты работы украинских защитников. На обнародованных кадрах можно увидеть, как военные уничтожают врага днем и ночью.

дроны
война в Украине
фронт
потери оккупантов

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