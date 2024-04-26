Бойцы 79 бригады эффектно уничтожили оккупантов из дронов — видео
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады не оставляют врагам никакого шанса на существование. Так, в районе Новомихайловки наши защитники ликвидировали россиян с помощью сбросов с дронов.
Об этом сообщила пресс-служба 79 бригады в четверг, 25 апреля, и показала соответствующее видео.
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Как бойцы 79 бригады уничтожают россиян
Операторы ударных БпЛА 79 Таврической ОГШБр не оставляют никакого шанса врагу на существование. Так, с помощью сбросов они эффектно и прицельно уничтожают врага на наших территориях.
"Последние секунды жизни оккупантов перед сбросами из БпЛА в районе Новомихайловки выглядят так. Прогоним орду с наших земель! ДШВ — всегда первые! Слава Украине!" — говорится в описании под видео.
Напомним, недавно 5-я отдельная штурмовая бригада показала эффектные кадры уничтожения бронетехники РФ на Бахмутском направлении.
Кроме того, военные ССО уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1". Он был обезврежен до того, как успел запустить ракеты.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал результаты работы украинских защитников. На обнародованных кадрах можно увидеть, как военные уничтожают врага днем и ночью.
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