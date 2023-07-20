Бійці 79-ї бригади розповіли, як утримують один із найскладніших рубежів — Марʼїнку

Боєць 79 бригади при виконанні бойового завдання. Фото: скріншот з відео

Підрозділи 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва ще з осені 2022 року утримують один із найскладніших рубежів — Марʼїнку та її околиці. Там росіяни не лише намагаються штурмувати позиції із застосування піхоти і важкої техніки, а й використовують артилерію і БпЛА.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та поділився відповідним відео.

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Один із військовослужбовців 79-ї ОДШБр розповів, що бійці завжди протидіють ворогу та мужньо стоять на обороні, адже усі військові загартовані в боях і пройшли вже чимало, тому намірів дати "задню" немає.

"Ворог не лише намагається штурмувати позиції наших захисників із застосуванням піхоти та бронетехніки, але також активно використовує артилерію та БпЛА", — діляться військові.

Зазначається, що командири та побратими-штурмовики з бойовим досвідом постійно передають свої знання та вміння тим, хто приєднується до лав ДШВ, адже в бригаді усі звичайні хлопці, які до війни були кухарями, малярами чи слюсарями.

"Всіх мотивує одне — якнайшвидша Перемога", — зазначає Сергій, командир одного з підрозділів 79-ї ОДШБр.

Нагадаємо, нещодавно на передовій відзначилися бійці 120-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ. За допомогою дронів вони знищили танки супротивника.

Також генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу 22-ї Окремої механізованої бригади. Їхня аеророзвідка виявила військових РФ, яких було ліквідовано.