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Бійці 79-ї бригади розповіли, як утримують один із найскладніших рубежів — Марʼїнку

20 липня 2023 13:52
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Бійці 79-ї бригади розповіли, як утримують один із найскладніших рубежів — Марʼїнку
Боєць 79 бригади при виконанні бойового завдання. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Підрозділи 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва ще з осені 2022 року утримують один із найскладніших рубежів — Марʼїнку та її околиці. Там росіяни не лише намагаються штурмувати позиції із застосування піхоти і важкої техніки, а й використовують артилерію і БпЛА. 

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та поділився відповідним відео.

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Як бійці 79 бригади утримують рубежі Мар'їнки

Один із військовослужбовців 79-ї ОДШБр розповів, що бійці завжди протидіють ворогу та мужньо стоять на обороні, адже усі військові загартовані в боях і пройшли вже чимало, тому намірів дати "задню" немає.

"Ворог не лише намагається штурмувати позиції наших захисників із застосуванням піхоти та бронетехніки, але також активно використовує артилерію та БпЛА", — діляться військові. 

Зазначається, що командири та побратими-штурмовики з бойовим досвідом постійно передають свої знання та вміння тим, хто приєднується до лав ДШВ, адже в бригаді усі звичайні хлопці, які до війни були кухарями, малярами чи слюсарями.

"Всіх мотивує одне — якнайшвидша Перемога", — зазначає Сергій, командир одного з підрозділів 79-ї ОДШБр.

Нагадаємо, нещодавно на передовій відзначилися бійці 120-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ. За допомогою дронів вони знищили танки супротивника.

Також генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу 22-ї Окремої механізованої бригади. Їхня аеророзвідка виявила військових РФ, яких було ліквідовано.

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