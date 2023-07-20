Бойцы 79-й бригады рассказали, как удерживают один из самых сложных рубежей — Марьинку

Боец 79 бригады при выполнении боевого задания. Фото: скриншот с видео

Подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева еще с осени 2022 года содержат один из самых сложных рубежей — Марьинку и ее окрестности. Там россияне не только пытаются штурмовать позиции по применению пехоты и тяжелой техники, но используют артиллерию и БпЛА.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и поделился соответствующим видео.

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Один из военнослужащих 79-й ОДШБр рассказал, что бойцы всегда противодействуют врагу и мужественно стоят на обороне, ведь все военные закалены в боях и прошли немало, поэтому намерений дать "заднюю" нет.

"Враг не только пытается штурмовать позиции наших защитников с применением пехоты и бронетехники, но также активно использует артиллерию и БпЛА", — делятся военные.

Отмечается, что командиры и собратья-штурмовики с боевым опытом постоянно передают свои знания и умения присоединяющимся к рядам ДШУ, ведь в бригаде все обычные ребята, которые до войны были поварами, малярами или слесарями.

"Всех мотивирует одно — скорейшая Победа", — отмечает Сергей, командир одного из подразделений 79-й ОДШБр.

Напомним, недавно на передовой отличились драки 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. С помощью дронов они уничтожили танки противника.

Также генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу 22-й Отдельной механизированной бригады. Их аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.