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Бойцы 92 бригады "охотились" на вражеский беспилотник: эффектное видео

20 июня 2023 23:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы 92 бригады "охотились" на вражеский беспилотник: эффектное видео
Уничтожение вражеского беспилотника. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 92 ОМБр мастерски "охотились" на вражеский беспилотник на Лимано-Купянском направлении. Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врага.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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"Лимано-Купянское направление. Враг активизировался, предпринимает попытки штурмовых действий, проводит разведку. Силы обороны отбивают атаки и уничтожают вражеские БпЛА", — говорится в сообщении.

Он отметил отличную работу бойцов 92 бригады и поблагодарил за ликвидацию захватчиков и их технику.

Напомним, недавно Александр Сырский показал ночную работу снайперов ССО на Бахмутском направлении.

Кроме того, Сырский опубликовал, как Силы обороны уничтожают вражескую пехоту. Аэроразведка 30-й отдельной механизированной бригады зафиксировала успешную работу артиллерии.

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