Бойцы 92 бригады "охотились" на вражеский беспилотник: эффектное видео
Бойцы 92 ОМБр мастерски "охотились" на вражеский беспилотник на Лимано-Купянском направлении. Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врага.
Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Уничтожение вражеского беспилотника
"Лимано-Купянское направление. Враг активизировался, предпринимает попытки штурмовых действий, проводит разведку. Силы обороны отбивают атаки и уничтожают вражеские БпЛА", — говорится в сообщении.
Он отметил отличную работу бойцов 92 бригады и поблагодарил за ликвидацию захватчиков и их технику.
Напомним, недавно Александр Сырский показал ночную работу снайперов ССО на Бахмутском направлении.
Кроме того, Сырский опубликовал, как Силы обороны уничтожают вражескую пехоту. Аэроразведка 30-й отдельной механизированной бригады зафиксировала успешную работу артиллерии.