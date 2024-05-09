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Бійці Азову закликають розблокувати необхідну допомогу США — на сайті ОП з'явилася петиція

9 травня 2024 09:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Бійці Азову закликають розблокувати необхідну допомогу США — на сайті ОП з'явилася петиція
Бійці "Азову". Фото: azov.org.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військові 12 бригади спеціального призначення Національної Гвардії України "Азов" закликали українську владу провести переговори з урядом Сполучених Штатів щодо надання бійцям необхідної військової допомоги. Адже, попри те, що бригада першою перейшла на стандарти НАТО, сучасну американську зброю їм відмовляються надати. 

Відповідна петиція з'явилася на сайті Офісу президента 7 травня. 

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Петиція "азовців" 

Відомо, що ініціатором петиції виступив Микола Марченков. Буквально за два дні її підписало понад 25 тисяч осіб. Цієї кількісті достатньо, щоб ініціативу розглянув президент Володимир Зеленський. 

"Доручити Прем’єр-міністру України та Міністерству закордонних справ України терміново провести переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо скасування обмежень на надання зброї, забезпечення навчань та іншої допомоги для 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України", — йдеться у назві петиції. 

Причиною до ініціювання петиції стало те, що закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення батальйону "Азов" зброєю, навчаннями та іншою допомогою. 

"(Розділ 8131) Забороняє використання коштів, наданих цим законом, для надання зброї, навчань, чи іншої допомоги батальйону "Азов", — йдеться у повідомленні. 

Свою чергою бійці запевняють, що їх бригада стала першою в Україні, яка перейшла на стандарти НАТО. Крім того, неодноразово демонструвала професіоналізм на полі бою. 

Відтепер петицію повинен розглянути Зеленський. 

петиція Азову
Кількість зібраних голосів. Фото: скриншот 

 

Нагадаємо, 5 травня полку "Азов" виповнилося десять років.

Бійці бригади щодня ліквідовують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Днями вони показали, як FPV-дрони переслідують піхоту противника.

Також на Кремінському напрямку "азовці" відпрацювали по окупантах скидами ударних дронів. Сталося це поблизу Тернів на Сумщині. 

США
війна
військова допомога
полк "Азов"
петиція
війна в Україні

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