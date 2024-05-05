Полку Азов виповнилося десять років

Командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко. Фото: скриншот з відео

Полку "Азов" у неділю, 5 травня, виповнилося десять років. Там наголосили, що це шлях від декількох десятків добровольців, що мали лише мотивацію і віру в справедливість, до бригади спеціального призначення — одного з найбільш ефективних підрозділів Сил оборони.

Про це сказав командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко у відео, яке опублікували в Telegram.

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За словами Прокопенка, бійці "Азову" воювали в таких містах: Маріуполь, Мар’їнка, Іловайськ, Широкине, Бердянське, Водяне, Сопине, Гнутове, Лебединське, Пікузи, Павлопіль, Світлодарська дуга. І знову Маріуполь. Велика Новосілка, Оріхівський напрямок, Кремінські ліси.

"Цей шлях не був простим, нам є кого шанувати, є про кого згадати, але немає часу складати руки. Бо наш обов'язок — продовжувати справу тих, хто не дожив до цього дня. Наша найбільша мотивація — помста і боротьба за побратимів, які досі знаходяться в полоні", — наголосив Прокопенко.

За його словами, попереду чекають важкі бої, які "Азов" готовий прийняти із честю.

Бійці, які опинилися в полоні

Заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Юлія Федосюк в інтерв'ю Новини.LIVE розповідала, що у російському полоні перебуває 1700 воїнів Маріупольського гарнізону. Серед них — 900 бійців "Азову".

"Їх взагалі не відпускають останні бульше, ніж пів року. У травні 2023 року був великий і останній обмін полоненими, коли серед захисників були "азовці".

Я думаю, що "Азов" є дуже символічною річчю для РФ. Він був такою ціллю ще у 2014, коли російська пропагадистська машина його атакувала з різних сторін. Це дуже особливий підрозділ вмотивованих добровольців, людей, з якими Росія не може домовитися, не може їх зламати. Ми це бачили в Маріуполі. І, звісно, ціна в обмінах таких дуже висока", — сказала Федосюк.

Востаннє обмін полоненими був 8 лютого 2024 року. Додому повернулося 100 бійців, більшість з них — це захисники Маріуполя.

Нагадаємо, бійці "Азову" щодня ліквідовують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як FPV-дрони переслідують піхоту противника.

Також на Кремінському напрямку військові бригади "Азов" відпрацювали по окупантах скидами ударних дронів. Сталося це поблизу Тернів на Сумщині.