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Намагались втекти, але марно — на Сумщині Азов майстерно відпрацював по окупантах

26 квітня 2024 09:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Намагались втекти, але марно — на Сумщині Азов майстерно відпрацював по окупантах
Момент знищення ворогів. Фото: скриншот з вдіео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Кремінському напрямку військові бригади "Азов" відпрацювали по окупантах скидами ударних дронів. Сталося це поблизу Тернів на Сумщині. 

Відео майстерної роботи можна подивитися за посиланням АЗОВ. 

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"Знищення окупантів ударними дронами 12-ої бригади "Азов" поблизу Тернів. Оператори працюють по ворожій піхоті скидами боєприпасів на Кремінському напрямку", — підписали відео у "Азов". 

На оприлюднених кадрах можна побачити, як у ході розвідки місцевості українські бійці помітили ворожу піхоту. Намагання росіян втекти були марними, адже по ним відразу відпрацювали скидами з дронів. 

Нагадаємо, кіберфахівці СБУ знищили п'ять комплексів спостереження ворога та іншу техніку.

Додамо, бійці Сил спеціальних операцій за тиждень роботи на Донецькому напрямку виявили та знищили 11 росіян та їхню важку техніку за допомогою FPV-дронів.

Крім того, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів.

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полк "Азов"
війна в Україні
ситуація на фронті

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