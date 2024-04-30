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В Азові показали влучання у російську піхоту на Кремінському напрямку

30 квітня 2024 19:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Азові показали влучання у російську піхоту на Кремінському напрямку
Влучання у російську піхоту. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня ліквідовують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Бійці показали, як FPV-дрони переслідують піхоту противника.

Відео опублікувала пресслужба "Азову" у Telegram у вівторок, 30 квітня.

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Влучання у російську піхоту на Кремінському напрямку

Погоня за російською піхотою — вже рутина для операторів ударних дронів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

"Щоб здійснювати такі успішні вильоти, пілоти годинами напрацьовують свої навички до та після завдань. Результат — ускладнена логістика, знищена піхота та озброєння ворога", — йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити влучання бійців РУБпАК бригади у російську піхоту на Кремінському напрямку.

Нагадаємо, українські військові на Куп'янському напрямку Харківської області показали кадри роботи пілотів дронів-камікадзе по російських цілях. Атаками було вражено як особовий склад ворога, так і інші пріоритетні цілі.

Також раніше спецпризначенці військової розвідки ГУР показали кадри знищення безпілотником новітньої російської РЛС "Репейник", яка коштує 100 тис. доларів.

війна
Україна
військові
окупанти
полк "Азов"
дрони

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