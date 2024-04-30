В Азові показали влучання у російську піхоту на Кремінському напрямку
Українські військові щодня ліквідовують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Бійці показали, як FPV-дрони переслідують піхоту противника.
Відео опублікувала пресслужба "Азову" у Telegram у вівторок, 30 квітня.
Влучання у російську піхоту на Кремінському напрямку
Погоня за російською піхотою — вже рутина для операторів ударних дронів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.
"Щоб здійснювати такі успішні вильоти, пілоти годинами напрацьовують свої навички до та після завдань. Результат — ускладнена логістика, знищена піхота та озброєння ворога", — йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити влучання бійців РУБпАК бригади у російську піхоту на Кремінському напрямку.
Нагадаємо, українські військові на Куп'янському напрямку Харківської області показали кадри роботи пілотів дронів-камікадзе по російських цілях. Атаками було вражено як особовий склад ворога, так і інші пріоритетні цілі.
Також раніше спецпризначенці військової розвідки ГУР показали кадри знищення безпілотником новітньої російської РЛС "Репейник", яка коштує 100 тис. доларів.
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