Бойцы Азова призывают разблокировать необходимую помощь США — на сайте ОП появилась петиция

Бойцы "Азова". Фото: azov.org.ua

Военные 12 бригады специального назначения Национальной Гвардии Украины "Азов" призвали украинские власти провести переговоры с правительством Соединенных Штатов по оказанию бойцам необходимой военной помощи. Ведь несмотря на то, что бригада первой перешла на стандарты НАТО, современное американское оружие им отказывают предоставить.

Ответная петиция появилась на сайте Офиса президента 7 мая.

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Петиция "азовцев"

Известно, что инициатором петиции выступил Николай Марченко. Буквально за два дня ее подписали более 25 тысяч человек. Этого количества достаточно, чтобы инициативу рассмотрел президент Владимир Зеленский.

"Поручить Премьер-министру Украины и Министерству иностранных дел Украины срочно провести переговоры с Соединенными Штатами Америки по отмене ограничений на предоставление оружия, обеспечению учений и другой помощи для 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины", — говорится в названии петиции.

Причиной к инициированию петиции стало то, что закон США о консолидированных ассигнованиях содержит положение, которое блокирует возможность использования американских средств на обеспечение батальона "Азов" оружием, учениями и другой помощью.

"(Глава 8131) Запрещает использование средств, предоставленных этим законом, для предоставления оружия, учений или другой помощи батальона "Азов", — говорится в сообщении.

В свою очередь бойцы уверяют, что их бригада стала первой в Украине, перешедшей на стандарты НАТО. Кроме того, не раз демонстрировала профессионализм на поле боя.

Теперь петицию должен рассмотреть Зеленский.

Количество собранных голосов. Фото: скриншот

Напомним, 5 мая полку "Азов" исполнилось десять лет.

Бойцы бригады ежедневно ликвидируют большое количество российских оккупантов и вражескую технику. На днях они показали, как FPV-дроны преследуют пехоту противника.

Также на Кременском направлении "азовцы" отработали по оккупантам сбросами ударных дронов. Произошло это вблизи Тернов Сумской области.