Бійці ДПСУ розповіли про втрати "вагнерівців" біля Бахмута: все йде за планом

Українські військові на Бахмутському напрямку

Українські прикордонники мужньо боронять місто Бахмут Донецької області. Упродовж дня бійців ДПСУ знищили вісім загарбників.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Втрати окупантів біля Бахмута

"Очищення української землі від окупантів йде за планом! Результат — мінус вісім загарбників", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж дня між прикордонниками та "вагнерівцями" тривало протистояння в одній із промзон Бахмута. Для підтримки атаки штурмовики застосовували артилерію.

Однак попри постійні обстріли, бійці ДПСУ відбили два ворожі штурми, внаслідок чого восьмеро загарбників ліквідовано, ще стільки ж поранено.

Нагадаємо, нещодавно ССО України показали, як влучними пострілами знищували окупантів на Бахмутському напрямку. Тоді військові знищили чотирьох російських окупантів та ще трьох поранили.

Окрім того, в ISW пояснили, чи зможе ПВК "Вагнер" захопити Бахмут. Аналітики вважають, що російські найманці із ПВК "Вагнер" зменшили кількість атак на місто. Це означає, що атака на місто наближається до кульмінації, а захопити Бахмут у "вагнерівців" немає сил.