Бійці ДПСУ розповіли про втрати "вагнерівців" біля Бахмута: все йде за планом
Українські прикордонники мужньо боронять місто Бахмут Донецької області. Упродовж дня бійців ДПСУ знищили вісім загарбників.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
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Втрати окупантів біля Бахмута
"Очищення української землі від окупантів йде за планом! Результат — мінус вісім загарбників", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що упродовж дня між прикордонниками та "вагнерівцями" тривало протистояння в одній із промзон Бахмута. Для підтримки атаки штурмовики застосовували артилерію.
Однак попри постійні обстріли, бійці ДПСУ відбили два ворожі штурми, внаслідок чого восьмеро загарбників ліквідовано, ще стільки ж поранено.
Нагадаємо, нещодавно ССО України показали, як влучними пострілами знищували окупантів на Бахмутському напрямку. Тоді військові знищили чотирьох російських окупантів та ще трьох поранили.
Окрім того, в ISW пояснили, чи зможе ПВК "Вагнер" захопити Бахмут. Аналітики вважають, що російські найманці із ПВК "Вагнер" зменшили кількість атак на місто. Це означає, що атака на місто наближається до кульмінації, а захопити Бахмут у "вагнерівців" немає сил.