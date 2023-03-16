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ССО України показали, як влучними пострілами знищували окупантів на Бахмутському напрямку

16 березня 2023 08:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ССО ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили чотирьох російських окупантів на Бахмутському напрямку. До того ж було поранено ще трьох російських військових.

Про це повідомляють ССО ЗСУ.

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Деталі

Влучними пострілами оператори ССО ліквідували загарбників. Окупанти зазнали втрат та відмовилися від штурму вночі.

"Перехоплені розмови противника підтвердили результат нашої роботи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Також ми писали, що протягом 15 березня Сили оборони України завдали численних ударів по позиціях російських окупантів. Були знищені літак, станція РЕБ та зенітно-ракетний комплекс.

Додамо, 15 березня, українські військові збили російський бомбардувальний Су-24. Ворожу авіацію вдалося "приземлити" у Бахмуті Донецької області.

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