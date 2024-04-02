Бійці ГУР скоординували артилерію й успішно "мінусували" російський "Бук"
Розвідники спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук". У взаємодії з артилерією українські воїни знищили ворожу техніку.
Відео успішного виконання завдання розвідники порилюднили на сторінці ГУР у Telegram у вівторок, 2 квітня.
Знищення ворожого ЗРК "Бук"
"28 березня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку фронту виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", — говориться у повідомленні.
Розвідники навели на нього вогонь української артилерії, внаслідок чого ворожий ЗРК "Бук" було знищено.
Нагадаємо, оператори ударних дронів 47-ї окремої механізованої бригади влучили в окупантів, які вирішили заховатися в рештках будівлі.
Раніше ми писали, що українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.
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