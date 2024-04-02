Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Бійці ГУР скоординували артилерію й успішно "мінусували" російський "Бук" arrow

Бійці ГУР скоординували артилерію й успішно "мінусували" російський "Бук"

2 квітня 2024 20:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бійці ГУР скоординували артилерію й успішно "мінусували" російський "Бук"
Момент знищення ворожого ЗРК "Бук". Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Розвідники спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук". У взаємодії з артилерією українські воїни знищили ворожу техніку.

Відео успішного виконання завдання розвідники порилюднили на сторінці ГУР у Telegram у вівторок, 2 квітня.

Читайте також:

Знищення ворожого ЗРК "Бук"

"28 березня 2024 року воїни  спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку фронту виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", — говориться у повідомленні.

Розвідники навели на нього вогонь української артилерії, внаслідок чого ворожий ЗРК "Бук" було знищено.

Нагадаємо, оператори ударних дронів 47-ї окремої механізованої бригади влучили в окупантів, які вирішили заховатися в рештках будівлі.

Раніше ми писали, що українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
ГУР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК