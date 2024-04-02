Бійці ГУР скоординували артилерію й успішно "мінусували" російський "Бук"

Момент знищення ворожого ЗРК "Бук". Фото: скриншот

Розвідники спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук". У взаємодії з артилерією українські воїни знищили ворожу техніку.

Відео успішного виконання завдання розвідники порилюднили на сторінці ГУР у Telegram у вівторок, 2 квітня.

Читайте також:

Знищення ворожого ЗРК "Бук"

"28 березня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку фронту виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", — говориться у повідомленні.

Розвідники навели на нього вогонь української артилерії, внаслідок чого ворожий ЗРК "Бук" було знищено.

Нагадаємо, оператори ударних дронів 47-ї окремої механізованої бригади влучили в окупантів, які вирішили заховатися в рештках будівлі.

Раніше ми писали, що українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.