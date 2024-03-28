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Кидають своїх помирати — дрон 47-ї ОМБр влучив по окупантах, які заховалися у будівлі

28 березня 2024 10:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кидають своїх помирати — дрон 47-ї ОМБр влучив по окупантах, які заховалися у будівлі
Окупант покидає будівлю, куди влучив дрон. Фото: скриншот з відео 47-ї ОМБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Оператори ударних дронів 47-ї окремої механізованої бригади влучили літальним апаратом в окупантів, які вирішили заховатися в рештках будівлі. Один з росіян залишився неушкодженим і просто втік з місця, залишивши свого побратима помирати.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал роти ударних БпЛА 47-ї ОМБр у четвер, 28 березня.

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Росіяни кидають своїх стікати кров'ю на фронті

Українські захисники у складі 47-ї ОМБр завдали влучного удару по загарбниках. Вони вирішили заховатися від безпілотника у зруйнованій будівлі, проте одного з них це не врятувало. Другий не став рятувати побратима і просто втік з місця влучання.

"Двоє росіян заховались у рештках будівлі й закрили вхід. Думали, що це зупинить наш дрон-камікадзе. Один окупант вижив, отримавши легкі поранення кінцівок, і втік, покинувши стікати кровʼю свого "таваріща", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку пілоти  механізованої бригади "Холодний Яр" на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та спалили бронетехніку росіян.

Також ми писали, що українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

війна
росіяни
відео
окупанти
дрони
фронт

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