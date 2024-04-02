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Бойцы ГУР скоординировали артиллерию и успешно "минусовали" российский "Бук"

2 апреля 2024 20:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бойцы ГУР скоординировали артиллерию и успешно "минусовали" российский "Бук"
Момент уничтожения вражеского ЗРК "Бук". Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Разведчики спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук". Во взаимодействии с артиллерией украинские воины уничтожили вражескую технику.

Видео успешного выполнения задания разведчики обнародовали на странице ГУР в Telegram во вторник, 2 апреля.

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Уничтожение вражеского ЗРК "Бук"

"28 марта 2024 воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" на Запорожском направлении фронта обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук"", — говорится в сообщении.

Разведчики навели на него огонь украинской артиллерии, в результате чего вражеский ЗРК "Бук" был уничтожен.

Напомним, операторы ударных дронов 47-й отдельной механизированной бригады попали в оккупантов, решивших спрятаться в остатках здания.

Ранее мы писали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
ГУР

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