Бойцы ГУР скоординировали артиллерию и успешно "минусовали" российский "Бук"

Момент уничтожения вражеского ЗРК "Бук". Фото: скриншот

Разведчики спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук". Во взаимодействии с артиллерией украинские воины уничтожили вражескую технику.

Видео успешного выполнения задания разведчики обнародовали на странице ГУР в Telegram во вторник, 2 апреля.

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Уничтожение вражеского ЗРК "Бук"

"28 марта 2024 воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" на Запорожском направлении фронта обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук"", — говорится в сообщении.

Разведчики навели на него огонь украинской артиллерии, в результате чего вражеский ЗРК "Бук" был уничтожен.

Напомним, операторы ударных дронов 47-й отдельной механизированной бригады попали в оккупантов, решивших спрятаться в остатках здания.

Ранее мы писали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.