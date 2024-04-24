Кіберфахівці СБУ знищили п'ять комплексів спостереження ворога та іншу техніку — кадри влучань

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його військову техніку на нашій землі. Так, кіберфахівці Служби безпеки України вже знищили пʼять комплексів спостереження окупантів.

Відповідні кадри роботи оприлюднила пресслужба СБУ.

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Відомо, що захисники позбавили російських загарбників п'яти комплексів спостереження — "Муром", "Гренадер" і "Пергам".

Окупанти використовують їх для виявлення українських захисників і коригування артилерійських ударів.



Тож за допомогою дронів-камікадзе кіберфахівці СБУ спалили засоби радіоелектронної боротьби росіян, які призначені для придушення зв'язку.

Крім того, було знищено іншу техніку окупантів:

28 засобів РЕБ і РЕР, серед яких: "Силок-01", "Поле-21", "Стриж", Р-330Ж "Житель";

чотири вузли зв’язку ворога;

27 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;

шість танків, п'ять гаубиць Д-30, п'ять ББМ, три САУ, сім 120-мм мінометів з розрахунками та інше.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій за тиждень роботи на Донецькому напрямку виявили та знищили 11 росіян та їхню важку техніку за допомогою FPV-дронів.

Також ми писали, що аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" за допомогою БпЛА знищили ворожий командно-спостережний пункт.

Крім того, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів.