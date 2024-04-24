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Кіберфахівці СБУ знищили п'ять комплексів спостереження ворога та іншу техніку — кадри влучань

24 квітня 2024 21:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кіберфахівці СБУ знищили п'ять комплексів спостереження ворога та іншу техніку — кадри влучань
Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його військову техніку на нашій землі. Так, кіберфахівці Служби безпеки України вже знищили пʼять комплексів спостереження окупантів.

Відповідні кадри роботи оприлюднила пресслужба СБУ.

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Відомо, що захисники позбавили російських загарбників п'яти комплексів спостереження — "Муром", "Гренадер" і "Пергам".

Окупанти використовують їх для виявлення українських захисників і коригування артилерійських ударів. 
 
Тож за допомогою дронів-камікадзе кіберфахівці СБУ спалили засоби радіоелектронної боротьби росіян, які призначені для придушення зв'язку.

Крім того, було знищено іншу техніку окупантів:

  • 28 засобів РЕБ і РЕР, серед яких: "Силок-01", "Поле-21", "Стриж", Р-330Ж "Житель";
  • чотири вузли зв’язку ворога;
  • 27 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;
  • шість танків, п'ять гаубиць Д-30, п'ять ББМ, три САУ, сім 120-мм мінометів з розрахунками та інше.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій за тиждень роботи на Донецькому напрямку виявили та знищили 11 росіян та їхню важку техніку за допомогою FPV-дронів.

Також ми писали, що аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" за допомогою БпЛА знищили ворожий командно-спостережний пункт. 

Крім того, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів.

СБУ
військова техніка
окупанти
війна в Україні
фронт

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