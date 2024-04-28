Бойцы морской пехоты уничтожили российский разведывательный дрон Supercam — кадры попадания

Уничтожение дрона РФ. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. Так, зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба ВМС ВСУ в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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Известно, что был уничтожен российский разведывательный дрон Supercam, который летал над позициями украинских военных и фиксировал необходимую информацию.

"Благодаря вовремя полученным координатам и точному попаданию, зенитчики-остроградцы досрочно прекратили работу БпЛА оккупантов", — отметили в ВМС.

Скриншот поста ВМС

Напомним, украинские воины с помощью танков Bradley "разнесли" позиции противника на фронте.

Также мы писали, что Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.

Кроме того, киберспециалисты СБУ уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.