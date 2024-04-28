Бойцы морской пехоты уничтожили российский разведывательный дрон Supercam — кадры попадания
Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. Так, зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.
Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба ВМС ВСУ в Telegram в воскресенье, 28 апреля.
Уничтожение российского дрона
Известно, что был уничтожен российский разведывательный дрон Supercam, который летал над позициями украинских военных и фиксировал необходимую информацию.
"Благодаря вовремя полученным координатам и точному попаданию, зенитчики-остроградцы досрочно прекратили работу БпЛА оккупантов", — отметили в ВМС.
Напомним, украинские воины с помощью танков Bradley "разнесли" позиции противника на фронте.
Также мы писали, что Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.
Кроме того, киберспециалисты СБУ уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.
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