Бійці ОШБр знищили російський командно-спостережний пункт
Українські війська продовжують завдавати значних втрат росіянам. Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту.
Про це бригада повідомила у Telegram, 26 квітня.
Знищення техніки окупантів
Військові заявили, що за допомогою FPV-дронів, вони атакували ворожий командний пункт, виявили та знищили склад боєприпасів, приховану техніку, озброєння та кілька легкових автомобілів. Вони також атакували російську піхоту, проникаючи прямо в їх укриття та окопи.
"Масований наліт ударних дронів Третьої штурмової від бійців 1-го штурмового батальйону", — додати бійці.
Нагадаємо, раніше військові ГУР знищили російський гелікоптер Ка-32. Це сталося на аеродромі ''Остафьєво'' у Москві, який належить Міноборони РФ.
10 квітня Сили оборони України знищили російський корабельний вертоліт Ка-27. Це сталося у тимчасово окупованому Криму.
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