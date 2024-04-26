Бійці ОШБр знищили російський командно-спостережний пункт

Знищення російського командно-спостережного пункту. Фото: скриншот

Українські війська продовжують завдавати значних втрат росіянам. Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту.

Про це бригада повідомила у Telegram, 26 квітня.

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Військові заявили, що за допомогою FPV-дронів, вони атакували ворожий командний пункт, виявили та знищили склад боєприпасів, приховану техніку, озброєння та кілька легкових автомобілів. Вони також атакували російську піхоту, проникаючи прямо в їх укриття та окопи.

"Масований наліт ударних дронів Третьої штурмової від бійців 1-го штурмового батальйону", — додати бійці.

Нагадаємо, раніше військові ГУР знищили російський гелікоптер Ка-32. Це сталося на аеродромі ''Остафьєво'' у Москві, який належить Міноборони РФ.

10 квітня Сили оборони України знищили російський корабельний вертоліт Ка-27. Це сталося у тимчасово окупованому Криму.