Бойцы ОШБр уничтожили российский командно-наблюдательный пункт
Украинские войска продолжают наносить значительные потери россиянам. Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту.
Об этом бригада сообщила в Telegram, 26 апреля.
Уничтожение техники оккупантов
Военные заявили, что с помощью FPV-дронов они атаковали вражеский командный пункт, обнаружили и уничтожили склад боеприпасов, скрытую технику, вооружение и несколько легковых автомобилей. Они также атаковали российскую пехоту, проникая прямо в их укрытия и окопы.
"Массированный налет ударных дронов Третьей штурмовой от бойцов 1-го штурмового батальона", — добавили бойцы.
Напомним, ранее военные ГУР уничтожили российский вертолет Ка-32. Это произошло на аэродроме ''Остафьево'' в Москве, принадлежащем Минобороны РФ.
10 апреля Силы обороны Украины уничтожили российский корабельный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.
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