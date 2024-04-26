Бойцы ОШБр уничтожили российский командно-наблюдательный пункт

Уничтожение российского командно-наблюдательного пункта. Фото: скриншот

Украинские войска продолжают наносить значительные потери россиянам. Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту.

Об этом бригада сообщила в Telegram, 26 апреля.

Читайте также:

Уничтожение техники оккупантов

Военные заявили, что с помощью FPV-дронов они атаковали вражеский командный пункт, обнаружили и уничтожили склад боеприпасов, скрытую технику, вооружение и несколько легковых автомобилей. Они также атаковали российскую пехоту, проникая прямо в их укрытия и окопы.

"Массированный налет ударных дронов Третьей штурмовой от бойцов 1-го штурмового батальона", — добавили бойцы.

Напомним, ранее военные ГУР уничтожили российский вертолет Ка-32. Это произошло на аэродроме ''Остафьево'' в Москве, принадлежащем Минобороны РФ.

10 апреля Силы обороны Украины уничтожили российский корабельный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.