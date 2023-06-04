Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" пропонують губернатору Бєлгорода переговори

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Фото: росЗМІ

Бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони пропонують йому провести переговори.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі легіону "Свобода Росії".

Читайте також:

Переговори з губернатором Бєлгородської області

Військові запропонували Гладкову обміняти двох полонених на декілька хвилин спілкування в храмі. Вони зазначили, що під час переговорів зброї не буде.

"Якщо ви сьогодні до 17:00 з'явитеся до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено казати у вас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка триває вже півтора року, а тепер триває і на території вашої Бєлгородської області", — заявили бійці.

Вони додали, що в Гладкова є час до 17:00 поспілкуватися без зброї і звільнити двох росіян.

Нагадаємо, добровольці легіону "Свобода Росії" продовжують демонструвати результати своїх активних дій проти чинного уряду Путіна та його військових у Бєлгородській області. Вони показали, як "випалюють" ворожі сили з їхніх укриттів у зелених зонах.

Також ми писали, що під час свого визвольного рейду по Бєлгородській області бійці Легіону "Свобода Росії" цілком могли зайти і до самого обласного центру, оскільки майже не відчували опору ворога. Проте столиця регіону встояла, бо повстанці мали інші завдання.