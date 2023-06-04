Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" пропонують губернатору Бєлгорода переговори
Бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони пропонують йому провести переговори.
Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі легіону "Свобода Росії".
Переговори з губернатором Бєлгородської області
Військові запропонували Гладкову обміняти двох полонених на декілька хвилин спілкування в храмі. Вони зазначили, що під час переговорів зброї не буде.
"Якщо ви сьогодні до 17:00 з'явитеся до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено казати у вас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка триває вже півтора року, а тепер триває і на території вашої Бєлгородської області", — заявили бійці.
Вони додали, що в Гладкова є час до 17:00 поспілкуватися без зброї і звільнити двох росіян.
Нагадаємо, добровольці легіону "Свобода Росії" продовжують демонструвати результати своїх активних дій проти чинного уряду Путіна та його військових у Бєлгородській області. Вони показали, як "випалюють" ворожі сили з їхніх укриттів у зелених зонах.
Також ми писали, що під час свого визвольного рейду по Бєлгородській області бійці Легіону "Свобода Росії" цілком могли зайти і до самого обласного центру, оскільки майже не відчували опору ворога. Проте столиця регіону встояла, бо повстанці мали інші завдання.