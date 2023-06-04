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Бойцы РДК и легиона "Свобода России" предлагают губернатору Белгорода переговоры

4 июня 2023 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы РДК и легиона "Свобода России" предлагают губернатору Белгорода переговоры
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предлагают ему провести переговоры.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале легиона "Свобода России".

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Военные предложили Гладкову обменять двух пленных на несколько минут общения в храме. Они отметили, что в ходе переговоров оружия не будет.

"Если вы сегодня к 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, как жест доброй воли, как принято говорить у вас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая длится уже полтора года, а теперь продолжается и на территории вашей Белгородской области", — заявили бойцы.

Они добавили, что у Гладкова есть время до 17:00 пообщаться без оружия и освободить двух россиян.

Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" продолжают демонстрировать результаты своих активных действий против действующего правительства Путина и его военных в Белгородской области. Они показали, как "выжигают" вражеские силы из их укрытий в зеленых зонах.

Также мы писали, что во время своего освободительного рейда по Белгородской области бойцы Легиона "Свобода России" вполне могли зайти и в самый областной центр, поскольку почти не ощущали сопротивления врага. Однако столица региона устояла, потому что у повстанцев были другие задачи.

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