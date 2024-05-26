Бійці Сил оборони показали ліквідацію окупантів у будівлі за допомогою дрона

Будинок, у якому засіли окупанти. Фото: скриншот

Воїни Сил оборони України продовжують успішно використовувати дрони проти російських загарбників. Окупанти ніде не можуть сховатися від їх нищівних ударів.

Відео вдалої роботи проти ворожих піхотинців показали бійці 77 окремої аеромобільної бригади.

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БпЛА знищив загарбників у будинку

"Рота ударних БпЛА за допомогою FPV-дрону знищує будівлю з противником!", — говориться у лаконічному повідомленні.

На відео видно, що російські загарбники, побачивши український дрон, намагалися заховатися в будівлі, але БпЛА виявив їх і знищив.

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута 7 травня.

Також 6 травня прикордонники показали момент ураження російського БпЛА в небі над Сумщиною.