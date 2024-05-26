Бойцы Сил обороны показали ликвидацию оккупантов в здании с помощью дрона

Дом, в котором засели оккупанты. Фото: скриншот

Воины Сил обороны Украины продолжают успешно использовать дроны против российских захватчиков. Оккупанты нигде не могут укрыться от их сокрушительных ударов.

Видео удачной работы против вражеских пехотинцев показали бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады.

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БпЛА уничтожил захватчиков в доме

"Рота ударных БпЛА с помощью FPV-дрона уничтожает здание с противником!" — говорится в лаконичном сообщении.

На видео видно, что российские захватчики, увидев украинский дрон, пытались спрятаться в здании, но БпЛА обнаружил их и уничтожил.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута 7 мая.

Также 6 мая пограничники показали момент поражения российского БпЛА в небе над Сумщиной.