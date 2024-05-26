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Бойцы Сил обороны показали ликвидацию оккупантов в здании с помощью дрона

26 мая 2024 23:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бойцы Сил обороны показали ликвидацию оккупантов в здании с помощью дрона
Дом, в котором засели оккупанты. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Воины Сил обороны Украины продолжают успешно использовать дроны против российских захватчиков. Оккупанты нигде не могут укрыться от их сокрушительных ударов.

Видео удачной работы против вражеских пехотинцев показали бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады.

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"Рота ударных БпЛА с помощью FPV-дрона уничтожает здание с противником!" — говорится в лаконичном сообщении.

На видео видно, что российские захватчики, увидев украинский дрон, пытались спрятаться в здании, но БпЛА обнаружил их и уничтожил.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута 7 мая.

Также 6 мая пограничники показали момент поражения российского БпЛА в небе над Сумщиной.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
дроны
FPV-дроны

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