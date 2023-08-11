Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Бійці ССО ефектно знищили російські "Торнадо" на півдні: вражаюче відео arrow

Бійці ССО ефектно знищили російські "Торнадо" на півдні: вражаюче відео

11 серпня 2023 15:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Бійці ССО ефектно знищили російські "Торнадо": вражаюче відео
Російські комплекси "Торнадо", які знищили українські військові. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України ефективно працюють на усіх ділянках фронту, знищуючи російських ворогів та їх військову техніку. Зокрема, на Південному, де днями українські захисники точним ударом "підсмажили" інженерні комплекси "Торнадо".

Відповідне відео оприлюднили у Стратегічному командуванні ЗСУ.

Читайте також:

Знищення "Торнадо"

Повідомляється, що усього було уражено 5 ворожих цілей. Зокрема, спеціальні інженерні комплекси "Торнадо" на базі УРАЛу та автомобільну техніку підвозу боєкомплекту.

Окрім цього, українські бійці ліквідували міномет та броньовану техніку окупантів. 

На відео можна побачити, що після точного удару від ворожої техніки не залишається нічого, окрім "попелу". 

Нагадаємо, у ЗМІ показали блискучу роботу бойового вертольота Мі-24В. 

Також ми писали, що Збройні сили України знищили мікроавтобус, який використовувався для транспортування російських окупантів. Ліквідували транспорт бійці 63 окремої механізованої бригади.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз