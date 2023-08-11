Бійці ССО ефектно знищили російські "Торнадо": вражаюче відео

Російські комплекси "Торнадо", які знищили українські військові. Фото: скриншот

Сили оборони України ефективно працюють на усіх ділянках фронту, знищуючи російських ворогів та їх військову техніку. Зокрема, на Південному, де днями українські захисники точним ударом "підсмажили" інженерні комплекси "Торнадо".

Відповідне відео оприлюднили у Стратегічному командуванні ЗСУ.

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Знищення "Торнадо"

Повідомляється, що усього було уражено 5 ворожих цілей. Зокрема, спеціальні інженерні комплекси "Торнадо" на базі УРАЛу та автомобільну техніку підвозу боєкомплекту.

Окрім цього, українські бійці ліквідували міномет та броньовану техніку окупантів.

На відео можна побачити, що після точного удару від ворожої техніки не залишається нічого, окрім "попелу".

Нагадаємо, у ЗМІ показали блискучу роботу бойового вертольота Мі-24В.

Також ми писали, що Збройні сили України знищили мікроавтобус, який використовувався для транспортування російських окупантів. Ліквідували транспорт бійці 63 окремої механізованої бригади.