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Бойцы ССО эффектно уничтожили российские "Торнадо" на юге: впечатляющее видео

11 августа 2023 15:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Бойцы ССО эффектно уничтожили российские "Торнадо": впечатляющее видео
Российские комплексы "Торнадо", которые уничтожили украинские военные. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины эффективно работают на всех участках фронта, уничтожая российских врагов и военную технику. В частности, на Южном, где на днях украинские защитники точным ударом "поджарили" инженерные комплексы "Торнадо".

Соответствующее видео было обнародовано в Стратегическом командовании ВСУ.

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Сообщается, что всего было поражено пять враждебных целей. В частности, специальные инженерные комплексы "Торнадо" на базе УРАЛа и автомобильная техника подвоза боекомплекта.

Кроме того, украинские бойцы ликвидировали миномет и бронированную технику оккупантов.

На видео можно увидеть, что после точного удара от вражеской техники не остается ничего, кроме "пепла".

Напомним, в СМИ показали блестящую работу боевого вертолета Ми-24В.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины уничтожили микроавтобус, который использовался для транспортировки российских оккупантов. Ликвидировали транспорт бойцы 63-й отдельной механизированной бригады.

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