"Полює" на окупантів: у ЗМІ показали блискучу роботу бойового вертольота Мі-24В

Бойовий вертоліт Мі-24В. Фото: google

Сили оборони України продовжують успішно ліквідовувати російських ворогів та повертати захоплені землі. У цьому українським захисникам допомагає військова техніка, у тому числі бойові вертольоти.

У ЗМІ оприлюднили блискучу роботу бойового вертольота Мі-24В.

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Повідомляється, що такий тип техніки оснащений кулеметною установкою, що дозволяє ще краще знищувати ворогів.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили мікроавтобус, який використовувався для транспортування російських окупантів. Знищили транспорт бійці 63 окремої механізованої бригади.

Додамо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив відео, на якому військові ліквідували розвідувальні станції російських окупантів у Бахмуті Донецької області.

Також ми писали, українські військові залишили загарбників без САУ 2С1 та гаубиці Д-30. У мережі з'явилося відповідне відео.