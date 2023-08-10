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"Полює" на окупантів: у ЗМІ показали блискучу роботу бойового вертольота Мі-24В

10 серпня 2023 16:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Полює" на окупантів: у ЗМІ показали блискучу роботу бойового вертольота Мі-24В
Бойовий вертоліт Мі-24В. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України продовжують успішно ліквідовувати російських ворогів та повертати захоплені землі. У цьому українським захисникам допомагає військова техніка, у тому числі бойові вертольоти. 

У ЗМІ оприлюднили блискучу роботу бойового вертольота Мі-24В.

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Вертоліт Мі-24В знищує окупантів

Повідомляється, що такий тип техніки оснащений кулеметною установкою, що дозволяє ще краще знищувати ворогів.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили мікроавтобус, який використовувався для транспортування російських окупантів. Знищили транспорт бійці 63 окремої механізованої бригади.

Додамо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив відео, на якому військові ліквідували розвідувальні станції російських окупантів у Бахмуті Донецької області.

Також ми писали, українські військові залишили загарбників без САУ 2С1 та гаубиці Д-30. У мережі з'явилося відповідне відео. 

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