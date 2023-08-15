Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Бійці ССО показали, як блискуче знищили ворожу техніку arrow

Бійці ССО показали, як блискуче знищили ворожу техніку

15 серпня 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бійці ССО показали, як блискуче знищили ворожу техніку
Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України блискуче знищують ворожу військову техніку. Так, бійці ССО показали, як спалили ЗРК, Тягач із гаубицею та КАМАЗ.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Читайте також:

Знищення ворожої техніки

Повідомляється, що внаслідок точкових акцій спецпідрозділів було усунено чотири об'єкти російського озброєння. Спочатку повітряна розвідка виявила становище ворожої техніки. Після цього було знищено комплекс "Стріла-10", тягач із гаубицею та КАМАЗ. Місце проведення операції залишається у таємниці.

У командуванні наголосили на важливості та професіоналізмі роботи з безпілотниками.

"Мета досягнута. Продовжуємо в тому ж дусі!" — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що бійці 54 бригади ефектно з повітря знищують ворога. Українські військові спочатку вистежили засідку росіян, а згодом скинули на них боєприпас.

Також ми повідомляли, що українські захисники продовжують активно боротися з агресією російських окупантів. Так, за добу ЗСУ ліквідували 540 російських солдатів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз