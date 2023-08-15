Бійці ССО показали, як блискуче знищили ворожу техніку

Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот

Збройні сили України блискуче знищують ворожу військову техніку. Так, бійці ССО показали, як спалили ЗРК, Тягач із гаубицею та КАМАЗ.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Знищення ворожої техніки

Повідомляється, що внаслідок точкових акцій спецпідрозділів було усунено чотири об'єкти російського озброєння. Спочатку повітряна розвідка виявила становище ворожої техніки. Після цього було знищено комплекс "Стріла-10", тягач із гаубицею та КАМАЗ. Місце проведення операції залишається у таємниці.

У командуванні наголосили на важливості та професіоналізмі роботи з безпілотниками.

"Мета досягнута. Продовжуємо в тому ж дусі!" — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що бійці 54 бригади ефектно з повітря знищують ворога. Українські військові спочатку вистежили засідку росіян, а згодом скинули на них боєприпас.

Також ми повідомляли, що українські захисники продовжують активно боротися з агресією російських окупантів. Так, за добу ЗСУ ліквідували 540 російських солдатів.