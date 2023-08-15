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Бойцы ССО показали, как блестяще уничтожили вражескую технику

15 августа 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Бойцы ССО показали, как блестяще уничтожили вражескую технику
Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины блестяще уничтожают вражескую военную технику. Так, бойцы ССО показали, как сожгли ЗРК, Тягач с гаубицей и КАМАЗ.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ.

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Уничтожение вражеской техники

Сообщается, что в результате точечных акций спецподразделений было устранено четыре объекта российского вооружения. Сначала воздушная разведка выявила положение вражеской техники. После этого были уничтожены комплекс "Стрела-10", тягач с гаубицей и КАМАЗ. Место проведения операции остается в тайне.

В командовании подчеркнули важность и профессионализм работы с беспилотниками.

"Цель достигнута. Продолжаем в том же духе!" — отметили в сообщении.

Напомним, что бойцы 54 бригады эффектно с воздуха уничтожают врага. Украинские военные сначала выследили засаду россиян, а затем сбросили на них боеприпас.

Также мы сообщали, что украинские защитники продолжают активно бороться с агрессией российских оккупантов. Так, за сутки ВСУ ликвидировали 540 российских солдат.

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