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У ССО показали, як знищили техніку та особовий склад окупантів — відео

3 квітня 2024 09:55
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У ССО показали, як знищили техніку та особовий склад окупантів — відео
Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Оператори Сил спеціальних операцій під час виконання бойових завдань знищили особовий склад та військову техніку окупантів. Для цього військові використали FPV-дрони та ракети Brimstone.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій у середу, 3 квітня, та показала відео. 

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Військові розповіли, що під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків оператори FPV-дронів 8-го полку ССО виявили та знищили:

  • два танкові тягачі,
  • БМП,
  • двох російських окупантів.

Водночас для знищення загарбників бійці ССО використали ракети Brimstone і за допомогою них знищили ще одну БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

Крім того, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

А прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М"

обстріли
військова техніка
окупанти
ССО
війна в Україні

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