У ССО показали, як знищили техніку та особовий склад окупантів — відео

Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео

Оператори Сил спеціальних операцій під час виконання бойових завдань знищили особовий склад та військову техніку окупантів. Для цього військові використали FPV-дрони та ракети Brimstone.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій у середу, 3 квітня, та показала відео.

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Військові розповіли, що під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків оператори FPV-дронів 8-го полку ССО виявили та знищили:

два танкові тягачі,

БМП,

двох російських окупантів.

Водночас для знищення загарбників бійці ССО використали ракети Brimstone і за допомогою них знищили ще одну БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили на Східному напрямку ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

Крім того, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

А прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М"