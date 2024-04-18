Бойцы ССО удачно применили дроны против складов и живой силы россиян — мощное видео
Бойцы сил специальных операций уничтожили склад боекомплекта российских захватчиков. Также они уничтожили живую силу неприятеля на южном направлении.
Видео искусной работы украинских воинов обнародовали на Telegram-странице ССО в четверг, 18 апреля.
Украинские воины ударили по врагу
"Операторы 73-го морского центра ССО во время разведывательных действий на Южном направлении обнаружили место дислокации военнослужащих противника и враждебный состав боекомплекта", — говорится в сообщении.
Украинские воины нанесли огневые поражения, умело применив FPV-дроны, дроны с системой сброса и 122-мм гаубицу Д-30.
В результате удачных действий бойцов ССО были уничтожены:
- склады с боекомплектом;
- трех военнослужащих противника (еще пятеро получили ранения);
- места расположения личного состава врага
Ранее мы сообщали, что операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка "Викинг" ССО нанесли весомые потери российской армии на Донецком направлении. Среди потерь врагов также оказался и передовой российский танк Т-90М "Прорыв".
Операторы третьего полка ССО уничтожили машину российского комплекса радиоэлектронной борьбы "БорисоГлебск-2".
Кроме того, военные снайперы 73 морского центра Сил специальных операций продолжают уничтожать оккупантов. Во время операции в Херсонской области они уничтожили трех противников.
Также начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя смерть защитников 73-го морского центра специальных операций, сказала, что в ходе боевых задач могут быть непредсказуемые последствия и, соответственно, потери.
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