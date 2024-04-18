Бойцы ССО удачно применили дроны против складов и живой силы россиян — мощное видео

Попадание бизпилотника ССО по враждебным позициям. Фото: скриншот

Бойцы сил специальных операций уничтожили склад боекомплекта российских захватчиков. Также они уничтожили живую силу неприятеля на южном направлении.

Видео искусной работы украинских воинов обнародовали на Telegram-странице ССО в четверг, 18 апреля.

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"Операторы 73-го морского центра ССО во время разведывательных действий на Южном направлении обнаружили место дислокации военнослужащих противника и враждебный состав боекомплекта", — говорится в сообщении.

Украинские воины нанесли огневые поражения, умело применив FPV-дроны, дроны с системой сброса и 122-мм гаубицу Д-30.

В результате удачных действий бойцов ССО были уничтожены:

склады с боекомплектом;

трех военнослужащих противника (еще пятеро получили ранения);

места расположения личного состава врага

Ранее мы сообщали, что операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка "Викинг" ССО нанесли весомые потери российской армии на Донецком направлении. Среди потерь врагов также оказался и передовой российский танк Т-90М "Прорыв".

Операторы третьего полка ССО уничтожили машину российского комплекса радиоэлектронной борьбы "БорисоГлебск-2".

Кроме того, военные снайперы 73 морского центра Сил специальных операций продолжают уничтожать оккупантов. Во время операции в Херсонской области они уничтожили трех противников.

Также начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя смерть защитников 73-го морского центра специальных операций, сказала, что в ходе боевых задач могут быть непредсказуемые последствия и, соответственно, потери.