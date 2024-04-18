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Бойцы ССО удачно применили дроны против складов и живой силы россиян — мощное видео

18 апреля 2024 22:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бойцы ССО удачно применили дроны против складов и живой силы россиян — мощное видео
Попадание бизпилотника ССО по враждебным позициям. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы сил специальных операций уничтожили склад боекомплекта российских захватчиков. Также они уничтожили живую силу неприятеля на южном направлении.

Видео искусной работы украинских воинов обнародовали на Telegram-странице ССО в четверг, 18 апреля.

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"Операторы 73-го морского центра ССО во время разведывательных действий на Южном направлении обнаружили место дислокации военнослужащих противника и враждебный состав боекомплекта", — говорится в сообщении.

Украинские воины нанесли огневые поражения, умело применив FPV-дроны, дроны с системой сброса и 122-мм гаубицу Д-30.

В результате удачных действий бойцов ССО были уничтожены:

  • склады с боекомплектом;
  • трех военнослужащих противника (еще пятеро получили ранения);
  • места расположения личного состава врага

Ранее мы сообщали, что операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка "Викинг" ССО нанесли весомые потери российской армии на Донецком направлении. Среди потерь врагов также оказался и передовой российский танк Т-90М "Прорыв".

Операторы третьего полка ССО уничтожили машину российского комплекса радиоэлектронной борьбы "БорисоГлебск-2".

Кроме того, военные снайперы 73 морского центра Сил специальных операций продолжают уничтожать оккупантов. Во время операции в Херсонской области они уничтожили трех противников.

Также начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя смерть защитников 73-го морского центра специальных операций, сказала, что в ходе боевых задач могут быть непредсказуемые последствия и, соответственно, потери.

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