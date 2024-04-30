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Бійці Третьої штурмової показали "гарячі" кадри знищення окопів та техніки росіян

30 квітня 2024 03:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Бійці Третьої штурмової показали "гарячі" кадри знищення окопів та техніки росіян
Бійці 3-ї ОШБр цілять дроном в укриття окупантів. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військові 3-ї окремої штурмової бригади показали, як нищать позиції російських загарбників. Зокрема, бійці ліквідували вогневі точки кулеметів, окопні укриття і росіян. Також розбили військову техніку за допомогою FPV-дрона.

Відповідні кадри 3-тя окрема штурмова бригада опублікувала в Telegram у понеділок, 29 квітня.

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"А тепер — піхота: гасимо ворога на позиціях! У посадці знайшли й розбили вогневі точки кулеметів, окопні укриття, і росіян, які безнадійно ховались по норах. Техніку теж виявили та кікнули з FPV", — зазначили захисники під відео.

На кадрах видно прицільну роботу дронів по техніці та схованках загарбників. Майстер-клас з ліквідації ворога продемонстрували бійці 1-го штурмового батальйону.

"Окупанти продовжують потерпати від українських дронів на напрямку Третьої штурмової", — додали військові. 

Нагадаємо, що українські захисники продовжують нищити російських окупантів на нашій землі. Так, бійці роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" показали відео ураження ворожої піхоти.

Також ми писали, що своєю чергою Сухопутні війська опублікували відео, на якому атакують російські позиції та повітряні цілі. Піхотні відділи та ракетні війська демонструють високу майстерність у веденні вогню та точність ударів, а артилерія забезпечує підтримку.

військові
дрони
війна в Україні
війна
атака
3 ОШБр

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