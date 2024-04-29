"Шершні Довбуша" показали ефектне відео знищення окупантів дронами
Українські захисники продовжують нищити російських окупантів на нашій землі. Так, бійці роти ударних безпілотників показали відео ураження ворожої піхоти.
Відповідні кадри оприлюднила пресслужба "Шершнів Довбуша" у Telegram.
Знищення окупантів дронами
Оператори роти ударних БпЛА 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша ліквідували групу окупантів за допомогою дронів.
На відео видно, як безпілотники один за одним наздоганяють російських загарбників в різних локаціях та знищують ворожу піхоту.
Хто такі Шершні Довбуша
"Шершні Довбуша" — це рота ударних БпЛА у 68 єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.
Підрозділ встиг повоювати на найгарячіших напрямках фронту, зокрема, відзначився на Вугледарському напрямку під час осінньо-зимового наступу російської армії, а згодом на лінії оборони Куп'янськ-Лиман.
Нагадаємо, зенітники окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК "Стріла 10" знищили розвідувальний дрон РФ.
Також ми писали, що Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту РФ.
Крім того, українські воїни за допомогою танків Bradley "рознесли" позиції ворога на фронті.
А кіберфахівці СБУ вже знищили пʼять комплексів спостереження окупантів.
Читайте Новини.LIVE!