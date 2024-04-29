"Шершні Довбуша" показали ефектне відео знищення окупантів дронами

Знищення окупанта. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів на нашій землі. Так, бійці роти ударних безпілотників показали відео ураження ворожої піхоти.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба "Шершнів Довбуша" у Telegram.

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Знищення окупантів дронами

Оператори роти ударних БпЛА 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша ліквідували групу окупантів за допомогою дронів.

На відео видно, як безпілотники один за одним наздоганяють російських загарбників в різних локаціях та знищують ворожу піхоту.

Хто такі Шершні Довбуша

"Шершні Довбуша" — це рота ударних БпЛА у 68 єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Підрозділ встиг повоювати на найгарячіших напрямках фронту, зокрема, відзначився на Вугледарському напрямку під час осінньо-зимового наступу російської армії, а згодом на лінії оборони Куп'янськ-Лиман.

Нагадаємо, зенітники окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК "Стріла 10" знищили розвідувальний дрон РФ.

Також ми писали, що Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту РФ.

Крім того, українські воїни за допомогою танків Bradley "рознесли" позиції ворога на фронті.

А кіберфахівці СБУ вже знищили пʼять комплексів спостереження окупантів.