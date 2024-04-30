Бойцы Третьей штурмовой показали "горячие" кадры уничтожения окопов и техники россиян

Бойцы 3-й ОШБр целятся дроном в укрытие оккупантов. Фото: скриншот

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожают позиции российских захватчиков. В частности, бойцы ликвидировали огневые точки пулеметов, окопные укрытия и россиян. Также разбили военную технику с помощью FPV-дрона.

Соответствующие кадры 3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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"А теперь — пехота: гасим врага на позициях! В посадке нашли и разбили огневые точки пулеметов, окопные укрытия, и безнадежно прятавшиеся по норам россиян. Технику тоже обнаружили и бросили с FPV", — отметили защитники под видео.

На кадрах видна прицельная работа дронов по технике и укрытиям захватчиков. Мастер-класс по ликвидации врага продемонстрировали бойцы 1-го штурмового батальона.

"Оккупанты продолжают страдать от украинских дронов на направлении Третьей штурмовой", — добавили военные.

Напомним, что украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на нашей земле. Так, бойцы роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" показали видео поражения вражеской пехоты.

Также мы писали, что в свою очередь Сухопутные войска опубликовали видео, на котором атакуют российские позиции и воздушные цели. Пехотные отделы и ракетные войска демонстрируют высокое мастерство по ведению огня и точность ударов, а артиллерия обеспечивает поддержку.