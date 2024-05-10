Бойцы Третьей штурмовой показали, как уничтожили вражеский БТР-82 с боеприпасами

Уничтожение российского БТР-82 с боеприпасами. Фото: скриншот из видео

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Так, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как ударили по БТР-82 с боеприпасами противника.

Видео Третья штурмовая опубликовала в Telegram в пятницу, 10 мая.

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Военная техника оккупантов доставляла боекомплект на передовые позиции РФ. Транспортер остановили украинские FPV-дроны и добили до полного уничтожения и детонирования боеприпасов на борту.

"Минус машина и снаряды, которыми оккупанты собирались разбирать наши укрепления на Луганщине. Ночной лаки страйк подразделения "FATUM", бойцов Противотанкового батальона Третьей штурмовой", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери. Так, бойцы Национальной Гвардии Украины держат под огневым контролем позиции оккупантов и ликвидируют их.

Также украинские пограничники продемонстрировали эффективность попадания по позициям оккупантов. Опубликованные кадры военных действий свидетельствуют об успешной совместной работе аэроразведки подразделения "Aut nos aut nullus! — Или мы, или никто!" и артиллеристов бригады "Месть".