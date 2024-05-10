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Ворог намагався зайти в сіру зону — бійці Нацгвардії знищили окупантів на Запорізькому напрямку

10 травня 2024 17:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ворог намагався зайти в сіру зону — бійці Нацгвардії знищили окупантів на Запорізькому напрямку
Ліквідація окупанта. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат. Так, бійці Національної Гвардії України тримають під вогневим контролем позиції окупантів й ліквідовують їх.

Відповідні кадри оприлюднив командувач НГУ Олександр Півненко у Telegram в п'ятницю, 10 травня.

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Так, на Запорізькому напрямку бійці шостого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" тримають під вогневим контролем позиції загарбників.

Російські штурмовики намагаються зайти у сіру зону, використовуючи тактику малих груп. Однак українські оператори FPV-дронів й снайпери не дають їм просуватися та нищать ворога.

"Кожен росіянин, який посмів ступити на нашу землю буде ліквідований", — наголосив командувач Нацгвардії.

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Скриншот допису Півненка

Раніше Бійці першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади успішно знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет". 

Також ми писали, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона знищили ворожу ціль — 152-мм гармату "Гіацинт-Б". 

Крім того, оператори ударних безпілотників з бригади "Гвардії наступу "Помста" показали кадри ліквідації російських позицій поблизу Бахмута. 

ЗСУ
безпілотники
Запорізька область
окупанти
війна в Україні
фронт

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