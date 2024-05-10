Ворог намагався зайти в сіру зону — бійці Нацгвардії знищили окупантів на Запорізькому напрямку
Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат. Так, бійці Національної Гвардії України тримають під вогневим контролем позиції окупантів й ліквідовують їх.
Відповідні кадри оприлюднив командувач НГУ Олександр Півненко у Telegram в п'ятницю, 10 травня.
Знищення окупантів на Запорізькому напрямку
Так, на Запорізькому напрямку бійці шостого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" тримають під вогневим контролем позиції загарбників.
Російські штурмовики намагаються зайти у сіру зону, використовуючи тактику малих груп. Однак українські оператори FPV-дронів й снайпери не дають їм просуватися та нищать ворога.
"Кожен росіянин, який посмів ступити на нашу землю буде ліквідований", — наголосив командувач Нацгвардії.
Раніше Бійці першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади успішно знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет".
Також ми писали, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона знищили ворожу ціль — 152-мм гармату "Гіацинт-Б".
Крім того, оператори ударних безпілотників з бригади "Гвардії наступу "Помста" показали кадри ліквідації російських позицій поблизу Бахмута.
Читайте Новини.LIVE!