Бійці Третьої штурмової показали світлини з бойових вильотів FPV-дронів

Військовий Третьої окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали світлини з бойових вильотів FPV-дронів. Ударні безпілотники ліквідовують російських окупантів та знищують ворожу техніку.

Фото опублікувала бригада в Telegram у середу, 24 квітня.

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У Третій штурмовій зазначили, що на FPV-фронті без змін. Військові запускають ударні дрони, полюють "за головами" противника, знищують техніку та збройові засоби.

Військові Третьої окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

Військові Третьої окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

Ударні дрони. Фото: t.me/ab3army

"Світлини з бойових вильотів бійців Третьої штурмової бригади. З місця, де починається наша вбивча магія", — йдеться у повідомленні.

Військові Третьої окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

Військові Третьої окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

Військовий Третьої окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

Військовий Третьої окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

Військовий Третьої окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

Військовий Третьої окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади показали полігонні тренування з самохідною артилерійською установкою AS-90. Така військова техніка неабияк допомагає ліквідовувати російських окупантів.

Також бійці Сил спеціальних операцій знищили склад боєкомплекту російських загарбників. До того ж вони завдали удару по живій силі ворога на південному напрямку.