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Бойцы Третьей штурмовой показали фотографии из боевых вылетов FPV-дронов

24 апреля 2024 12:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы Третьей штурмовой показали фотографии из боевых вылетов FPV-дронов
Военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали фотографии из боевых вылетов FPV-дронов. Ударные беспилотники ликвидируют российских оккупантов и уничтожают вражескую технику.

Фото опубликовала бригада в Telegram в среду, 24 апреля.

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В Третьей штурмовой отметили, что на FPV-фронте без изменений. Военные запускают ударные дроны, охотятся "за головами" противника, уничтожают технику и оружейные средства.

Третья штурмовая бригада — актуальные новости с фронта
Военные Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army
Третья штурмовая бригада — актуальные новости с фронта
Военные Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army
Третья штурмовая бригада — актуальные новости с фронта
Ударные дроны. Фото: t.me/ab3army

"Фотографии с боевых вылетов бойцов Третьей штурмовой бригады. С места, где начинается наша убийственная магия", — говорится в сообщении.

Третья штурмовая бригада — актуальные новости с фронта
Военные Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army
Третья штурмовая бригада — актуальные новости с фронта
Военные Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army
Третья штурмовая бригада — актуальные новости с фронта
Военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army
Третья штурмовая бригада — актуальные новости с фронта
Военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army
Третья штурмовая бригада — актуальные новости с фронта
Военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army
Третья штурмовая бригада — актуальные новости с фронта
Военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали полигонную тренировку с самоходной артиллерийской установкой AS-90. Такая военная техника очень помогает ликвидировать российских оккупантов.

Также бойцы Сил специальных операций уничтожили склад боекомплекта российских захватчиков. К тому же они нанесли удар по живой силе врага на южном направлении.

война
ВСУ
украинцы
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оккупанты
дроны

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