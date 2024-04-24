Бойцы Третьей штурмовой показали фотографии из боевых вылетов FPV-дронов

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали фотографии из боевых вылетов FPV-дронов. Ударные беспилотники ликвидируют российских оккупантов и уничтожают вражескую технику.

Фото опубликовала бригада в Telegram в среду, 24 апреля.

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В Третьей штурмовой отметили, что на FPV-фронте без изменений. Военные запускают ударные дроны, охотятся "за головами" противника, уничтожают технику и оружейные средства.

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Ударные дроны. Фото: t.me/ab3army

"Фотографии с боевых вылетов бойцов Третьей штурмовой бригады. С места, где начинается наша убийственная магия", — говорится в сообщении.

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали полигонную тренировку с самоходной артиллерийской установкой AS-90. Такая военная техника очень помогает ликвидировать российских оккупантов.

Также бойцы Сил специальных операций уничтожили склад боекомплекта российских захватчиков. К тому же они нанесли удар по живой силе врага на южном направлении.