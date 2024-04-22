Бойцы Третьей штурмовой уничтожили три пушки, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов — взрывные кадры

Уничтожение миномета оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на нашей земле. Воины ликвидировали несколько вражеских орудий, миномет и систему радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в понедельник, 22 апреля.

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Бойцы противотанкового, второго механизированного и батальона беспилотных систем Третьей штурмовой с помощью ударных дронов попали в три вражеских пушки, уничтожив их.

Также был поражен российский миномет, средство РЭБ и грузовик, только что загруженный боеприпасами.

Кроме того, защитники ликвидировали российскую пехоту, которая скрывалась в посадках и подвалах.

Скриншот поста Третьей штурмовой

Ранее бойцы сил специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу неприятеля на южном направлении.

Также мы писали, что на Херсонщине пограничники уничтожили ряд единиц военной техники, полевые пункты боеснабжения и несколько укрытий оккупантов.