Бойцы ВСУ прорвались через минное поле и достигли успеха в Токмаке, — CBS News

Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные успешно преодолели минные преграды и продвинулись в направлении Токмака в Запорожской области. Освобождение Токмака и дальнейшее продвижение будет сложной задачей для наступления ВСУ.

Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на американские источники.

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Сообщается, что ранее представитель США утверждал, что украинские подразделения двигаются на север от Токмака и уже встречают сопротивление на главных позициях российской защиты около города.

При этом источники издания говорят о том, что освободить Токмак и продолжить наступление будет не просто, учитывая усилия украинцев за последние месяцы.

Напомним, что украинские военные продолжают наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. Им удалось продвинуться в районе Работино на западе Запорожской области.

Кроме того, аналитики американского Института изучения войны отреагировали и на оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление ВСУ не достигнет Мелитополя, поэтому Украина не сможет разорвать сухопутный коридор РФ в Крым. Там заявили, что освобождение города Запорожской области не является единственным способом.