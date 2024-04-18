Бійці ЗСУ вдарили по восьми районах зосередження окупантів — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 785 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. За минулу добу відбулося 87 бойових зіткнень. Окупанти продовжують обстріли, а українські військові — успішно б'ють по ворогу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у четвер, 18 квітня.

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Противник завдав чотири ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, внаслідок атак РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському противник чотири рази атакував українські позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито три атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському українськими військовими відбито 24 атаки в районах населених пунктів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському нашими захисниками відбито 19 атак в районах населених пунктів Донецької області.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському загарбники, за підтримки авіації, п'ять разів атакували позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські окупанти здійснили три безуспішні атаки на позиції українських військ.

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу ворога.

Удар по російських окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному складу боєприпасів та одному іншому важливому об’єкту противника", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати Росії на війні проти України:

особовий склад — близько 456 960 (+910) осіб;

танки — 7 196 (+3) од.;

броньовані машини — 13 835 (+8) од.;

артилерійські системи — 11 637 (+13) од.;

РСЗВ — 1 046 (+0) од.;

засоби ППО — 760 (+0) од.;

літаки — 347 (+0) од.;

гелікоптери — 325 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 284 (+5) од.;

крилаті ракети — 2 093 (+0) од.;

кораблі/катери — 26 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни — 15 618 (+31) од.;

спеціальна техніка — 1 915 (+5) од..

Втрати російських окупантів станом на 18 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Європейського командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі. Вони обговорили потреби українських військових на фронті.

Також глава чеського уряду Петр Фіала оголосив, що Чехія готова надати Україні пів мільйона артилерійських снарядів. Він додав, що країна планує передати ще мільйон протягом наступного року.