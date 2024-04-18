Сирський обговорив з Каволі потреби України на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Європейського командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі. Вони обговорили потреби українських військових на фронті.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у четвер, 18 квітня.

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Розмова Сирського з Каволі

Головнокомандувач ЗСУ поінформував Каволі про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці.

Сторони обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Сирський та Каволі обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.

"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України. Розмова відбулася, як завжди, у дружній, конструктивній обстановці", — додав Сирський.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський попередив про складну ситуацію на фронті. Ворог наступає, проте українські захисники чинять запеклий опір.

Також 13 квітня головнокомандувач ЗСУ здійснив візит на східний фронт. За його словами, обстановка на цьому напрямку останнім часом загострилася.