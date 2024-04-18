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Бойцы ВСУ ударили по восьми районам сосредоточения оккупантов — утренняя сводка Генштаба

18 апреля 2024 08:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы ВСУ ударили по восьми районам сосредоточения оккупантов — утренняя сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 785 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За минувшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Оккупанты продолжают обстрелы, а украинские военные успешно бьют по врагу.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в четверг, 18 апреля.

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Российские обстрелы

Противник нанес четыре ракетных и 57 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, в результате атак РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, больница, гостиница и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.  

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на угрожающие направления.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском противник четыре раза атаковал украинские позиции в районе населенного пункта Новосергиевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены три атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском украинские военные отразили 24 атаки в районах населенных пунктов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском нашими защитниками отражены 19 атак в районах населенных пунктов Донецкой области.

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Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 23 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском захватчики, при поддержке авиации, пять раз атаковали позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские оккупанты совершили три безуспешные атаки на позиции украинских войск.

Успехи ВСУ на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава врага.

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Удар по российским оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному складу боеприпасов и одному другому важному объекту противника", — говорится в сообщении.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери России на войне против Украины:

  • личный состав — около 456 960 (+910) человек;
  • танки — 7 196 (+3) ед.;
  • бронированные машины — 13 835 (+8) ед.;
  • артиллерийские системы — 11 637 (+13) ед.;
  • РСЗО — 1 046 (+0) ед.;
  • средства ПВО — 760 (+0) ед.;
  • самолеты — 347 (+0) ед.;
  • вертолеты — 325 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 284 (+5) ед.;
  • крылатые ракеты — 2 093 (+0) ед.;
  • корабли/катера — 26 (+0) ед.;
  • подводные лодки — 1 (+0) ед.;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 15 618 (+31) ед.;
  • специальная техника — 1 915 (+5) ед.
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Потери российских оккупантов по состоянию на 18 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи. Они обсудили потребности украинских военных на фронте.

Также глава чешского правительства Петр Фиала объявил, что Чехия готова предоставить Украине полмиллиона артиллерийских снарядов. Он добавил, что страна планирует передать еще миллион в течение следующего года.

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