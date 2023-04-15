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Бойцы ВСУ осуществили несколько ударов по районам сосредоточения оккупантов и техники

15 апреля 2023 19:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы ВСУ осуществили несколько ударов по районам сосредоточения оккупантов и техники
Бойцы ВСУ и украинская артиллерия. Фото: Генштаб
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. В течение суток бойцы ВСУ поразили несколько районов сосредоточения врага.

Об этом сообщает Генштаб.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов", — говорится в сообщении.

Напомним, количество уничтоженных оккупантов в течение 14 апреля составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы, автомобильную технику и автоцистерны и спецтехнику.

Также мы писали, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхи, приходящейся на 16 апреля.

Добавим, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что сейчас украинская система противовоздушной обороны имеет очень высокий класс готовности. Украинские военные всегда находятся в готовности к возможным ракетным атакам со стороны России.

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