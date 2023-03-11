Били струмом і питали, де живе Бандера: священник розповів про тортури в російському полоні

Українські військові, які повернулись з російського полону

Настоятель Одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб потрапив у російський полон ще на початку повномасштабного вторгнення рф, коли з евакуаційною бригадою прямував на острів Зміїний за тілами нібито загиблих захисників України. Росіяни катували священнослужителя та ставили абсурдні питання.

Про це священник розповів у сюжеті ТСН.

Тортури в російському полоні

Отець Василь розповів, що на рятувальному судні "Сапфір" всього було троє священників. Окупанти обіцяли дати коридор для гуманітарної місії, але замість цього захопили судно з екіпажем. Полонених у тимчасово окупованому Криму жорстоко катували росіяни, а також ставили абсурдні питання.

"До останнього не вірили, що капелан і священник може не працювати з СБУ. Одне питання, друге, третє ... одне з питань: "Чи знаєш ти місце або володієш інформацією про місцеперебування Бандери?" — розповів отець Василь.

Крім того, він повідомив, що пізніше бранців перевезли в Білгородську область, де продовжували жорстоко катувати — українців били струмом, запихали цвяхи під нігті, а також тримали без їжі, води і сну.

Нагадаємо, раніше було оприлюднене відео, як після проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.

Президент Володимир Зеленський прокоментував відео, як російські окупанти цинічно розстріляли українського військового за слова "Слава Україні". Він наголосив, що кожен російський військовий, який прийшов в Україну, неодмінно відповідатиме за це.