Били током и спрашивали, где живет Бандера: священник рассказал о пытках в российском плену

Украинские военные, вернувшиеся из российского плена

Настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вырозуб попал в плен еще в начале полномасштабного вторжения россии, когда с эвакуационной бригадой направлялся на остров Змеиный за телами якобы погибших защитников Украины. Российские пытали священнослужителя и задавали абсурдные вопросы.

Об этом священник рассказал в сюжете ТСН.

Пытки в русском плену

Отец Василий рассказал, что на спасательном судне "Сапфир" всего было три священника. Оккупанты обещали дать коридор для гуманитарной миссии, но вместо этого захватили судно с экипажем. Пленных во временно оккупированном Крыму жестоко пытали россияне, а также задавали абсурдные вопросы.

"До последнего не верили, что капеллан и священник может не работать с СБУ. Один вопрос, второй, третий... один из вопросов: "Знаешь ли ты место или владеешь информацией о местонахождении Бандеры?" — рассказал отец Василий.

Кроме того, он сообщил, что позже пленников перевезли в Белгородскую область, где продолжали жестоко пытать — украинцев били током, запихивали гвозди под ногти, а также держали без еды, воды и сна.

Напомним, ранее было обнародовано видео, как после провозглашения фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал видео, как российские оккупанты цинично расстреляли украинского военного за слова "Слава Украине". Он подчеркнул, что каждый российский военный, который пришел в Украину, непременно будет отвечать за это.