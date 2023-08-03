Взрывы возле Киева ночью 3 августа: атака вражеских БпЛА

Дым в результате взрыва ночью. Иллюстративное фото: google.com

Вблизи Киева ночью, 3 августа, раздаются мощные взрывы. По официальным данным, в Киевской области на подступах к столице работают силы ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы возле Киева ночью 3 августа

Обновлено 01:48. Взрывы раздались вблизи Киева. По словам главы КГВА Сергея Попка, это слышно работу ПВО.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 01:58. В настоящее время воздушная тревога продолжает распространяться по Украине из-за активности вражеской тактической авиации.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в среду, 2 августа, в ряде районов Крыма раздались мощные взрывы. В связи с этим было временно ограничено движение через Керченский мост.

Также мы сообщали, что Россия не перестает терроризировать мирных украинцев. Так, минувшей ночью Киев атаковали вражеские БпЛА. Есть информация о падении обломков сбитых дронов в нескольких районах столицы.