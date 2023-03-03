Белорусские партизаны показали видео с дрона, который взорвал самолет ДРЛО А-50 рф на аэродроме "Мачулищи"
Белорусские партизаны показали видео с дрона, взорвавшего российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи". Исполнители спецоперации уже уехали в третьи страны.
Видео опубликовала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
-
В Раде предлагают ввести акциз на минералку и газировку: как изменятся цены
-
"Пояс" на 2,2 млн грн: одесские таможенники изъяли незадекларированные средства
-
Кулеба рассказал, как Украина помогает пострадавшим от землетрясения туркам
-
Дело экс-главы ГПСУ, который продавал квартиры пограничников, направлено в суд
-
Обворовали на 50 млн грн банки: на Закарпатье разоблачили преступную группировку
-
Угроза ракетного удара: военные фиксируют активность авиации рф
-
ПриватБанк открыл новые услуги в терминалах: что теперь доступно украинцам
-
Путин после брянских "диверсантов" проведет заседание Совбеза в закрытом режиме, — Песков
-
Выходить на улицу опасно: народный синоптик рассказала про погоду в Украине на выходных
-
Зеленский и Левитс почтили память павших военных ВСУ
Подробности
На видео можно увидеть не только разведывательную работу, но и боевые кадры.
Белорусские партизаны использовали два дрона.
Напомним, пресс-секретарь путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об атаке на военный аэродром в белорусских Мачулищах.
Также мы писали, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50У вылетел из Минска в Таганрог. Именно на таганрогском 325 авиазаводе осуществляется ремонт агрегатов таких самолетов.
Добавим, британская разведка проанализировала информацию о взрыве на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. После вероятной потери самолета А-50 в российской армии останется всего шесть подобных самолетов.