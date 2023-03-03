Белорусские партизаны показали видео с дрона, который взорвал самолет ДРЛО А-50 рф на аэродроме "Мачулищи"

ДРЛО А-50

Белорусские партизаны показали видео с дрона, взорвавшего российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи". Исполнители спецоперации уже уехали в третьи страны.

Видео опубликовала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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На видео можно увидеть не только разведывательную работу, но и боевые кадры.

Белорусские партизаны использовали два дрона.

Напомним, пресс-секретарь путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об атаке на военный аэродром в белорусских Мачулищах.

Также мы писали, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50У вылетел из Минска в Таганрог. Именно на таганрогском 325 авиазаводе осуществляется ремонт агрегатов таких самолетов.

Добавим, британская разведка проанализировала информацию о взрыве на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. После вероятной потери самолета А-50 в российской армии останется всего шесть подобных самолетов.