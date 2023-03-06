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Росіяни на порозі взяття Бахмута: CNN назвав головну перевагу, яку дала Україні оборона міста

6 березня 2023 14:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Українські військові продовжують тримати оборону Бахмута
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські війська близькі до того, щоб захопити Бахмут. І українським військам зараз доцільніше було б відступити з міста. Українські сили уже використали Бахмут для того, щоб завдати ворогу максимальних втрат. 

Про це йдеться у публікації CNN

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Ситуація у Бахмуті

"Вперше за вісім місяців росіяни на порозі захоплення українського міста, хоч і невеликого, яке вже покинуло понад 90% довоєнного населення", — йдеться у публікації. 

Як зазначає CNN, українська оборона в Бахмут і його околицях зараз є стиснутою комбінацією інтенсивного артилерійського, мінометного вогню та авіаударів, а також значної участі наземних сил, як російських регулярних військ, так і бійців приватної військової компанії "Вагнера".

Чи отримає росія перевагу від взяття Бахмута

Автори публікації переконані, що після взяття Бахмута російській армії навряд чи вдасться покращити своє становище на фронті. 

"Якщо і коли Бахмут впаде, може виникнути спокуса запитати, чи покращуються російські війська, навчаючись на списку помилок, які вони досі зробили в цьому конфлікті, і нарешті використовують свою перевагу в чисельності та вогневій потужності. Відповідь: напевно, ні", — зазначається у статті. 

Що дала Україні оборона Бахмута

Колишній австралійський генерал і автор інформаційного бюлетеня WarInTheFuture Мік Раян висловив думку, що виведення українських сил із міста "не дорівнюватиме катастрофі, якщо воно буде здійснюватися впорядковано". 

"Це слід розглядати як звичайну тактику, а не як передвісник катастрофи", — наголошує Раян.

У статті зазначається, що Українці використали Бахмут, щоб завдати атакуючим силам величезних втрат: за деякими оцінками у співвідношенні 7:1. 

"Настає момент, коли розумніше відійти, ніж зазнавати зростаючих втрат і руйнівного удару по моральному духу від капітуляції сотень, а може й тисяч українських солдатів, які потрапили б в оточення. Для українців цей момент критичний", — йдеться у публікації. 

При цьому, на думку авторів публікації, для росіян взяття Бахмута не змінило б фундаментальних недоліків їхньої кампанії.

"Бахмут став нав’язливою ідеєю для росіян через відсутність прогресу в інших місцях, що виходить за межі будь-якого стратегічного обґрунтування ... Але зосередження уваги на Бахмуті могло коштувати російським операціям в інших місцях. Замість тріумфу російського полководства, важка кампанія із взяття Бахмуту, який вперше був атакований близько 10 місяців тому, ілюструє відчайдушну потребу у "перемозі" — будь-якій — незалежно від ширшого поля бою", — йдеться у статті. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головним питанням зустрічі була доцільність продовження оборонної операції у Бахмуті. На зустрічі Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті. 

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності щодо Бахмута. У них абсолютно різні погляди на перебування ЗСУ у місті. 

В ISW раніше повідомили, що після битви за Бахмут російські окупаційні війська не зможуть розпочати новий наступ ще протягом кількох місяців. Для цього росії необхідно провести нову хвилю мобілізації.

Також ми писали, що українська армія, імовірно, здійснює частковий вихід з території Бахмута. Але для російських окупаційних військ такий крок означатиме тільки збільшення втрат і уповільнення наступу.

Додамо, українські військові продовжують утримувати під своїм контролем головну трасу Костянтинівка — Бахмут, якою здійснюється постачання. Також ЗСУ утримують ключовий шлях до міста Бахмут і виходу з нього.

фото: Reuters

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